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Dünya

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna tahılına ilişkin çabalarını memnuniyetle karşıladı

Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 19.07.2022
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna tahılına ilişkin çabalarını memnuniyetle karşıladı

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye, İran ve Rusya arasında bugün İran'da yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Kirby, "Bu toplantı hakkında yorumu bu ülkelere bırakıyorum. Ajandada ne vardı bilmiyorum. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatına yönelik devam eden görüşmelere önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuç vermesi konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan (Joe Biden) da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan, tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor." diye konuştu.

Rusya'nın istediği zaman Ukrayna tahılına yönelik ambargosunu bitirebileceğini kaydeden Kirby, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın da taraf olması gerektiğini vurguladı.

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