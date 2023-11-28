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Dünya

Beyaz Saray: Biden, ABD'de 3 Filistinli öğrenciye yapılan silahlı saldırı karşısında dehşete düştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Vermont eyaletinde, Filistin kökenli 3 öğrenciye düzenlenen silahlı saldırı için "dehşete düştüğünü" belirtti.

Islam Doğru  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Beyaz Saray: Biden, ABD'de 3 Filistinli öğrenciye yapılan silahlı saldırı karşısında dehşete düştü

New York

Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Vermont'ın Burlington şehrinde 3 Filistinli üniversite öğrencisine yönelik saldırıyı değerlendirdi.

Jean-Pierre, Biden'ın silahlı saldırıyı öğrenince "dehşete düştüğünü" dile getirerek, "Başkan, devam eden soruşturmayla ilgili ekibinden güncellemeler almaya devam ediyor." diye konuştu.

Başkan, eşi ve Beyaz Saray'daki herkesin, ülke genelindeki ABD'lilerle birlikte 3 gencin tamamen iyileşmesi için dua ettiğini söyleyen Sözcü, 3 öğrencinin "hastane odasında değil, sınıf arkadaşlarıyla birlikte okula dönmesi" gerektiğini söyledi.

Jean-Pierre, soruşturmayla ilgili daha fazla bilgi beklediklerini kaydederek, "Amerika'da şiddete veya nefrete kesinlikle yer olmadığını biliyoruz. Hiç kimse günlük yaşamını sürdürürken hedef alınma endişesi taşımasın." diye konuştu.

Hişam Awartani, Kinan Abdalhamid, ve Tahsin Ahmad adlı her biri 20 yaşındaki 3 Filistinli öğrenci, 25 Kasım'da Vermont'un Burlington şehrinde bir akraba ziyaretinden dönerken yolda silahlı saldırıya uğramıştı.

Hastaneye kaldırılan 3 gençten birinin "çok daha ciddi yaralanmalara" maruz kaldığı belirtilirken, diğer ikisinin ise durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Burlington polisi, soruşturmalar sonucunda 48 yaşındaki Jason J. Eaton adlı şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Burlington Polis Şefi Jon Murad, konuyla ilgili basın toplantısında, "Üç genç adam sebepsiz ve korkunç bir suçun kurbanı oldu ve hayatları sonsuza dek değişti. Özellikle biri ömür boyu sürebilecek yaralanmalarla iyileşmek için büyük bir mücadele veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kurbanların aileleri yetkililerden saldırının nefret suçu olarak soruşturulmasını isterken, Burlington'daki Bölge Savcısı Sarah George, müfettişlerin henüz nefret suçunu doğrulayacak deliller ortaya çıkarmadıklarını kaydetmiş ancak "bunun nefret dolu bir eylem olduğuna şüphe yok" ifadesini kullanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da Adalet Bakanlığının saldırının nefret suçu olup olmadığını belirlemek için ayrı bir soruşturma yürüttüğünü açıklamıştı.

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