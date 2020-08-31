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Dünya

Beyaz Saray: Belarus'ta hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez

ABD'nin her zaman "özgürlük ve demokrasinin" tarafında olduğunu vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, Belarus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Dildar Baykan   | 31.08.2020
Beyaz Saray: Belarus'ta hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Belarus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Barışçıl gösteri yapan büyük kitleler gösteriyor ki hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez." ifadesini kullandı.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin her zaman "özgürlük ve demokrasinin" tarafında olduğunu vurgulayan McEnany, Belarus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

McEnany, Belarus'ta seçimlerdeki usulsüzlüklerin ve insan hakları ihlallerinin soruşturulmasına yönelik uluslararası çabaları desteklediklerini vurgulayarak, "Barışçıl gösteri yapan büyük kitleler gösteriyor ki hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez. Ayrıca Rusya da Belarus'un egemenliğine ve halkın kendi liderini özgürce seçme hakkına saygı duymalı." dedi.

"Trump'ın, Blake'in ailesi ile görüşme planı yok"

ABD'de devam eden "ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı" gösteriler hakkında da yorumda bulunan McEnany, şiddet eylemlerine dönüşen gösterilerin özellikle Demokratların yönetimindeki kentler ve eyaletlerde yaşandığına dikkati çekti.

Her türlü şiddet ve anarşinin karşısında olduklarını vurgulayan McEnany, Trump'ın yarın siyahi Jacob Blake'in polis tarafından sırtından 7 el ateşle vurulması sonrası, protesto gösterilerine ve şiddet eylemlerine sahne olan Kenosha kentini ziyaret edeceğini söyledi.

Bir gazetecinin Trump'ın ziyareti esnasında, şu anda hastanede tedavisi devam eden Blake'in ailesi ile görüşüp görüşmeyeceğini sorması üzerine, "Trump'ın şu anda öyle bir planı yok. Yerel güvenlik güçleri ve iş yeri sahipleri ile görüşecek." yanıtını verdi.

23 Ağustos'ta bir polisin sırtından 7 el ateş ederek yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı ve bir daha yürümesinin çok zor olduğu açıklanmıştı.

ABD'de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.

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