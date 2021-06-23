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Dünya

Beyaz Saray: Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekilme planımızda bir değişiklik yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Afganistan'dan 11 Eylül 2021'e kadar tamamen çekilme planında bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Dildar Baykan   | 23.06.2021
Beyaz Saray: Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekilme planımızda bir değişiklik yok

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Savunma Bakanlığının, Afganistan'dan Amerikan askerlerinin geri çekilme sürecini yönettiğini belirten Psaki, "Biz bu süreçte askeri personelimizin güvenliğini sağlayacağımızdan ve etkili bir yolla geri çekildiğimizden emin olarak ilerliyoruz." diye konuştu.

Psaki, Taliban'ın bölgedeki Amerikan askerlerine yönelik saldırılarında büyük bir artış gözlemediklerini kaydederek, "Afganistan'da bundan önceki statüko bizim için bir seçenek değildi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 Haziran Cuma Günü Beyaz Saray'da Afgan mevkidaşı Eşref Gani ile görüşeceğini dile getiren Psaki, "Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekilme planımızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

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