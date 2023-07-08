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Dünya

Beyaz Saray, ABD'li ve Rus yetkililerin New York'ta gizlice görüştüğü iddialarını yalanladı

Beyaz Saray, ABD'li ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında New York'ta gizlice görüştüğü iddiasını yalanladı.

Tuğçenur Akgün  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Beyaz Saray, ABD'li ve Rus yetkililerin New York'ta gizlice görüştüğü iddialarını yalanladı

New York

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisi ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında New York'ta gizlice görüştüğü iddiasıyla ilgili Sullivan, "Anladığım kadarıyla (ABD'li düşünce kuruluşu) Dış İlişkiler Konseyi (CFR) ile Rusya Dışişleri Bakanı'nın (Sergey Lavrov) bir toplantısı vardı." dedi.

Sullivan bu görüşmeye ABD hükümetinin dahil olmadığını vurgulayarak, bu toplantı aracılığıyla herhangi bir diplomatik mesajın iletilmediğinin altını çizdi.

Sivil Amerikan vatandaşları ile Ruslar arasında eskiden beri temaslar olduğuna işaret eden Sullivan, "ABD hükümeti doğrudan, dolaylı veya başka türlü diplomasiyi teşvik eden mesajları iletmek için bu bağlantıların hiçbirini kullanmıyor." diye konuştu.

Beyaz Saray'da bulunan kokain

Sullivan, Beyaz Saray'da bulunan kokainin istihbarat konularının görüşüldüğü Durum Odası'nın yakınında çıktığı iddialarına da cevap verdi.

Durum Odası'nın inşaat halinde olduğunu ve aylardır kullanılmadığını söyleyen Sullivan, kokain ile Durum Odasının alakası olmadığını ifade etti.

Sullivan konuyla ilgili soruşturmanın sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, kokaini bırakanın Beyaz Saray'dan biri veya dışarıdan biriyse buna göre sonuçları olacağını bildirdi.

Sullivan, bu kapsamda devam eden bir ulusal güvenlik tehdidi olduğuna inanmadığını sözlerine ekledi.

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