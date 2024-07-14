Beyaz Saray: ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında yaşadığı "olay hakkında" bilgilendirildi
New York
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı "olay hakkında" bilgilendirildiğini duyurdu.
Beyaz Saray'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı 'olay hakkında' bilgilendirildi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.