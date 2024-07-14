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Dünya

Beyaz Saray: ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında yaşadığı "olay hakkında" bilgilendirildi

Şerife Çetin  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Beyaz Saray: ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında yaşadığı "olay hakkında" bilgilendirildi

New York

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı "olay hakkında" bilgilendirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı 'olay hakkında' bilgilendirildi." ifadesi kullanıldı.

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