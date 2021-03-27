Beyaz Baretliler Türkmen Dağında savaş kalıntılarını temizliyor
Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Lazkiye ilindeki Türkmen Dağı (Bayırbucak) bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaza dönen evlerin kalıntılarını temizleyerek bombardımanda zarar gören yolları onarıyor.
İdlib
Sivil Savunma Ekip Sorumlusu Atilla Haznedar, AA muhabirine, saldırılarla yıkılan evlerin enkazını kaldırma ve zarar gören yoları temizleme ve onarma çalışması başlattıklarını söyledi.
Türkiye-Rusya arasında Mart 2020'de yapılan ateşkes sonrası eve dönüşlerin devam ettiğini aktaran Haznedar, "Buralarda 24 saat nöbetteyiz. Sivillerin yeniden evlerine, yurtlarına dönmeleri için kapanan yolları temizliyoruz." dedi
Köylerdeki enkazı kaldıran sivil savunma ekiplerine teşekkür eden bölge sakini Ali Calkama, "Esad rejiminin saldırıları sonucu bozduğu yolları sivil savunma ekipleri yapıyor." ifadesini kullandı.
Ateşkesten faydalanarak, Türkmen Dağı bölgesindeki Yamadiyye köyünde ailesiyle evine dönen Ahmet İsa da "Saldırılar nedeniyle yollar kullanılmaz hale geldi. Sivil Savunma ekibi yolları yapıyor. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.
İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.
Rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.
Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.