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Dünya

Beş ülke liderinden AB Komisyonuna "tarım mektubu"

Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya liderleri, Ukrayna'dan artan tarım ürünleri ithalatının olumsuz etkilerine karşı tedbirler konusunda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazdı.

Murat Temizer  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Beş ülke liderinden AB Komisyonuna "tarım mektubu"

Varşova

Polonya Başbakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu mektubun, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger tarafından imzalandığı kaydedildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tarım pazarında ciddi sorunlar yaşandığı ifade edilen mektupta, "Bu zorluklar tüm Avrupa pazarı için geçerli değil. En ciddi sorunlar, Ukrayna'ya sınırı olan veya yakın çevresinde bulunan ülkelerde ortaya çıkıyor. Bu sorunlar, Ukrayna ürünlerinin, özellikle buraya sınırı olan veya yakın çevresinde bulunan AB üyelerinin pazarlarına arzındaki önemli artışla ilgili." ifadeleri kullanıldı.

Özellikle hububat, yağlı tohumlar, yumurta, kümes hayvanları, şeker, elma suyu, yaban mersini, un, bal ve makarna ithalatında "benzeri görülmemiş" bir artış yaşandığına dikkat çekilen mektupta, depolarda kalan fazla tahılların istikrarsızlaşmaya neden olduğu ve tarım üreticilerine ek maliyetler getirdiği vurgulandı.

Söz konusu krizler nedeniyle tarıma yönelik destekler ve fonların önemli ölçüde artırılması gerektiğine işaret edilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Zarara uğrayan ve finansal likidite kaybetme riskiyle karşı karşıya olan tarım üreticilerini desteklemek için planlanan acil durum önlemlerine ilave olarak ek finansman kaynaklarının etkinleştirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ek olarak, Komisyon'u insani amaçlarla komşu üye devletlerden fazla tahıl satın alma olasılığını incelemeye çağırıyoruz. Ulaşım altyapısının daha hızlı geliştirilmesi ve bağlantıların güçlendirilmesi Karadeniz ve Tuna liman altyapılarının iyileştirilmesi çağrımızı yineliyoruz."

Mektupta alınması gereken önlemlere ve beklentilere de detaylı şekilde yer verildi. Çiftçiler için otomatik bir destek mekanizmasının başlatılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, söz konusu ülkelerdeki çiftçilere zarar veren durumların giderilememesi halinde Ukrayna'dan yapılan ithalatta kotaların yeniden uygulanması çağrısı yapıldı.

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