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Dünya

Berlin'deki hayvanat bahçesi kuş gribi vakasından dolayı kapatıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki hayvanat bahçesi, kuş gribi vakasının ortaya çıkmasının ardından kapatıldı.

Erbil Başay   | 18.11.2022
Berlin'deki hayvanat bahçesi kuş gribi vakasından dolayı kapatıldı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Berlin Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada Avrupa'da kuş gribine birkaç yıldan beri sıkça rastlandığı, bu sebeple Berlin'deki hayvanat bahçesinde ölen kuşlarda kuş gribi testinin yapıldığı belirtildi.

Bu bağlamda 13 Kasım'da ölen çekiç başlı leylekte kuş gribinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunun laboratuvar tarafından da doğrulanmasının ardından hayvanat bahçesinde önlemlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kuşlar için karantina uygulanmaya başlandığı ve hayvanat bahçesinin ziyaretçilere kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü Christian Kern de başka hiçbir hayvanın kuş gribi semptomu göstermediğini ancak yine de tüm kuşlarda kuş gribi testinin yapılacağını belirtti.

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