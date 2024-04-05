Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,322.00
BTC/USDT
67,676.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösteri yaptı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'deki savaşın bir an önce sona ermesi için gösteri düzenledi.

Erbil Başay  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösteri yaptı Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığının önünde toplanan bir grup İsrailli, Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Göstericiler, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, İsrail ile Filistin arasında diplomatik çözümün bulunmasını ve savaşın bir an önce sona ermesini istedi.

Eylemde Almanca, İngilizce ve İbranice, "İsrailliler etnik temizliğe karşı", "İsrailliler ateşkes için şimdi", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "İsrailliler barış için" yazılı dövizler taşındı.

Katılımcılar, "Askeri çözüm yok, diplomatik çözüm bulun", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Yaşa Gazze yaşa, yaşa Refah yaşa" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Gösteriye katılan Guli Dolev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 aydır devam eden korkunç savaş karşısında Almanya'da yaşayan İsrailliler olarak Gazze'deki katliama karşı durduklarını göstermenin önemli olduğunu söyledi.

Dolev, "Esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz. İsrailliler olarak, tüm mahalleleri ve şehirleri yok etme, kitlesel açlık ve yerinden edilmeye maruz bırakma gerçeğiyle yaşayamayacağımıza inanıyoruz. Öncelikle İsrail'den, kendi hükümetimizden bunu durdurmasını talep ediyoruz." dedi.

Alman hükümetinin İsrail'e destek vermesini eleştiren Dolev, "Aynı zamanda Alman hükümetinden de İsrail'in Gazze'de hiçbir gerekçesi olmayan eylemlerini desteklemeyi, silahlandırmayı ve yardım etmeyi bırakmasını talep ediyoruz. Bu çatışmanın her iki tarafına da barışçıl çözüm çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği iftar programı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz
Kars'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Benzer haberler

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'nde ibadet edenlere saldırdı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'nde ibadet edenlere saldırdı

Filistin'de 200 bin Müslüman, Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa’da ihya etti

Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösteri yaptı

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi: Yönetimimiz Netanyahu hükümetinin eylemleri karşısında hayal kırıklığı içinde

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi: Yönetimimiz Netanyahu hükümetinin eylemleri karşısında hayal kırıklığı içinde
Berlin'de iftar etkinliklerinde çocuklar için geleneksel gölge oyunları düzenleniyor

Berlin'de iftar etkinliklerinde çocuklar için geleneksel gölge oyunları düzenleniyor
Oxfam: İsrail'in Gazze'de yardım çalışanlarını öldürmesi "sistematik" politikanın bir parçası

Oxfam: İsrail'in Gazze'de yardım çalışanlarını öldürmesi "sistematik" politikanın bir parçası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet