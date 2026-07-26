Berlin'de LGBT yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınında bir araç kalabalığa daldı

Cüneyt Karadağ
26 Temmuz 2026•Güncelleme: 26 Temmuz 2026
Berlin polisi beyaz bir minibüsün kalabalığa dalması sonucu bir kişinin öldüğünü ve en az biri ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Açıklamada, olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı belirtilerek vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi.
Yaralıların sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Olayın bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.