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Dünya

Berlin'de geçen yıl bebeklere en fazla Muhammed ismi verildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen yıl doğanlara en çok Muhammed isminin konulduğu açıklandı.

Cüneyt Karadağ   | 02.05.2019
Berlin'de geçen yıl bebeklere en fazla Muhammed ismi verildi

Berlin

Almanya için Dil Toplumu (Gfds) tarafından yapılan araştırmaya göre,Almanya'nın başkenti Berlin'de 2018 yılında doğan 22 bin 177 erkek çocuktan 280'ine Muhammed ismi verildi. Kentte ikinci olarak 244 bebeğe Louis ve üçüncü olarak da 234 yenidoğana Emil adı konuldu.

"Muhammed", Bremen kentinde de en çok tercih edilen ikinci isim oldu.

İstatistik sonucuna göre, Almanya genelinde geçen yıl en fazla tercih edilen isim erkeklerde Paul kızlarda ise Marie oldu.

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