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Dünya

Berlin'de çevreciler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin’de çevreciler, hükümetin iklim ve çevre politikasını protesto etmek için ellerini yapıştırıcıyla yere tutturarak ve boğazlarına zincir takarak gösteri düzenledi.

Bahattin Gönültaş, Abbas Çizmeci   | 06.04.2022
Berlin'de çevreciler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Çevreci oluşum "Scientist Rebellion"ın Almanya’daki üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere Başbakanlık Binasına giden Kronprinzen Köprüsü'nü araç trafiğine kapattı.

Üzerinde "1,5 derece öldü. İklim devrimi şimdi" yazan pankart taşıyan ve beyaz önlük giyen göstericiler, bilim insanlarını iklimi korumada örnek olmaya çağırdı.

Bazı göstericilerin ellerini yapıştırıcıyla yere tutturarak, bazı göstericilerin de boğazlarına zincir takarak protestoya katılması dikkati çekti.

Köprü etrafında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, göstericilerin ellerini kimyasal maddeler kullanarak kurtarmak için 2 saat çalıştı.

Daha sonra söz konusu göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.


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