Euro
6.40
Dolar
5.75
BIST 100
108,659.00
Altın
1,479.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Türke ait dönerci dükkanın duvarına kimliği belirlenemeyen kişilerce gamalı haç çizildiği bildirildi.

Erbil Başay   | 05.12.2019
Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Berlin polisinin yaptığı açıklamada, Friedrichshain semtindeki Koppen Caddesi'nde bulunan bir döner dükkanına kimliği belirlenemeyen kişilerin girdiği ve yeşil boyayla duvara gamalı haçın yanı sıra "defolun" yazdığı belirtildi. 

Açıklamada olayın dün akşam dükkan sahibi tarafından polise bildirildiği ifade edilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dükkanın sahibi Etem Koluman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanın bir süredir kapalı olduğu için bu olayın ne zaman gerçekleştiğini tam olarak bilmediğini belirterek, dün akşam dükkanın önünden geçerken kepenk kırılarak dükkana girildiğini fark ettiğini anlattı.

Bu bölgede Türkleri sevmeyen çok kişinin bulunduğunu ifade eden Koluman, geçen yıl da araçlara gamalı haç çizildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi

Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi

Berlin'de Ara Güler sergisi

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: 14 ay geçmesine rağmen Almanya’dan ilk defa davet geldi

Londra'da polis karakolunun duvarına gamalı haç çizildiği ortaya çıktı

Londra'da polis karakolunun duvarına gamalı haç çizildiği ortaya çıktı
Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi

Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi
'Berlin'e açık bir gündemle gidiyoruz'

'Berlin'e açık bir gündemle gidiyoruz'