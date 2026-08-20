Berlin'de 101 yıldır geçerli olan "Spree Nehri’nde yüzme yasağı"nın kaldırılması için gösteri yapıldı

Flussbad Berlin Derneği Başkanı Jan Edler, AA muhabirine, Berlin’in su konusunda büyük bir kaynağa sahip olduğunu ve şehrin giderek daha sıcak hale geldiğini belirterek, "İklim değişikliği bağlamında insanların burada serinleyebilmesinin yaşam kalitesinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Edler bu kaynağın ücretsiz olarak var olduğunu ve kullanılması gerektiğini ifade etti.
Berlin’in geçmişte nehirde yüzme konusunda öncü bir şehir olduğunu aktaran Edler, "Bu fikir aslında eskiye dayanıyor ve pek çok kişi Berlin’i örnek alıyordu. Artık Berlin’in geride kaldığını söylemek gerekir." diye konuştu.
Paris’te, olimpiyat oyunlarının ardından geçen yıldan bu yana oradaki nehirde yüzülebildiğini aktaran Edler, bu bağlamda ayrıca Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ve İsviçre’deki nehirleri örnek gösterdi.
Edler, Spree Nehri’nde yakın gelecekte yüzülmesine izin verileceğine inandığını belirterek, su kalitesinin iyi olduğunun kanıtlandığını, ancak hala eski kuralların arkasına sığınıldığını ifade etti.
Berlin’in büyüdüğünü ve kentte bu tür açık alanlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Edler, “Bunları kullanmayı öğrenmeliyiz. Bu günümüz koşullarının gereği. Bu nedenle bunun gerçekleşeceğine kesinlikle inanıyorum. Biz de bu yüzden burada tüm destekçilerimizle bu eylemi gerçekleştiriyoruz ve başarılı olmasını umuyoruz.” diye konuştu.
Spree Nehri'nde yüzmek 1925'te yasaklanmıştı
Spree Nehri’nde yüzme, suyun kirlenmesi ve buna bağlı olarak yüzmenin insan sağlığı için tehlikeli olacağı gerekçeleriyle 20 Mayıs 1925’te yasaklanmıştı.
Flussbad Berlin Derneği nehirdeki su kalitesinin artık yılın büyük bir bölümünde iyi olduğunu savunuyor ve nehrin bazı bölgelerinin pilot proje olarak yüzmeye açılmasını ve daha sonra bu tür yerlerin sayısının artırılmasını talep ediyor.
Berlin eyalet yönetimi Spree Nehri’nde yüzme yasağının kaldırılması için bir neden olmadığını, şiddetli yağışlardan sonra su kalitesinin kısa sürede kötüleşebileceğini savunuyor.