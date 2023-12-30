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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin polisi, yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisini yasakladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek yürüyüşü yasaklandı.

Cüneyt Karadağ  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Berlin polisi, yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisini yasakladı

Berlin

Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Neukölln ilçesinde 31 Aralık'ta saat 22.00'de başlayıp 01.00'e kadar sürmesi planlanan "Soykırım sırasında kutlama olmaz" sloganlı yürüyüşe izin verilmeyecek.

Yasağın geçmişteki deneyimlere dayandırıldığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda, gösteride halkı kışkırtıcı ve antisemitizm sloganların atılması, şiddetin yüceltilmesi ve şiddet olaylarının meydana gelme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Berlin polisinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında Sonnenalle Caddesi'nde geçen yıl polis ve itfaiye erlerine saldırı yapıldığı hatırlatılarak söz konusu caddede bu yıl havai fişek kullanımının yasaklandığı kaydedildi.

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