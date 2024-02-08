Dolar
30.60
Euro
32.97
Altın
2,031.42
ETH/USDT
2,424.60
BTC/USDT
45,004.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin Hür Üniversitesinde, Filistin yanlısı gösterilere uygulanan baskılar protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de öğrenciler, Hür Üniversitesinde (FU Berlin) Filistin yanlısı gösterilere ve çağrılara uygulanan baskıları protesto etti.

Erbil Başay  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Berlin Hür Üniversitesinde, Filistin yanlısı gösterilere uygulanan baskılar protesto edildi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Üniversitenin "Silberlaube" binasının önünde toplanan bir grup öğrenci, “Yalanları ve iki yüzlülüğü durdurun” sloganıyla gösteri düzenledi.

"Filistin’e özgürlük", "Tek çözüm işgalin sona ermesi" ve "Göreceksiniz Filistin özgür olacak" sloganlarının atıldığı gösteride, Filistin ile dayanışmaya vurgu yapılırken; FU Berlin yönetiminin, öğrencilerin Filistin yanlısı gösterilerine ve çağrılarına uyguladığı baskılar da protesto edildi.

Gösteride, İsrail hükümeti yanlısı bir grup da İsrail bayrağı açıp slogan atarak gösteriyi provoke etti. Zaman zaman bu iki grup arasında tartışma yaşanırken, geniş güvenlik önlemi alan polis araya girerek durumu sakinleştirdi.

"Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma konusunda tek kelime etmedi"

Filistin yanlısı göstericilerin sözcüsü, soy ismini vermek istemeyen Cicilia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumların ve FU Berlin’in "yalanlarını ve iki yüzlüğünü" burada protesto ettiklerini belirterek, “Sözde Berlin Hür Üniversitesi, Gazze’ye yönelik soykırım savaşından beri İsrail tarafında (durdu), Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma konusunda tek kelime etmedi.” dedi.

Filistin yanlısı öğrencilerin, üniversitede baskılarla karşılaştığını aktaran Cicilia, “Filistin yanlısı sesler susturuluyor, söndürülüyor ve baskıya maruz kalıyor. Üniversite yönetimi, polisin kampüse girip barışçıl gösterilerin bertaraf edilmesine izin veriyor. Bu da gözümüzün önünde bir soykırım yaşandığında oluyor. Buna karşı gösteri yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Cicilia, "eleştirel düşünce ve tartışma yuvası" olması gereken üniversitede, öğrencilerin protesto etmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Gösteride, Gazze'deki duruma işaret edilirken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dilfiraz Karataş'ın "polis kurşunuyla öldüğü" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin izlerini birer birer siliyoruz
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanlarını kabul etti

Benzer haberler

İrlanda'da ana muhalefetteki Sinn Fein'in lideri McDonald, Gazze'de ateşkes çağrılarını yineledi

İrlanda'da ana muhalefetteki Sinn Fein'in lideri McDonald, Gazze'de ateşkes çağrılarını yineledi

Berlin Hür Üniversitesinde, Filistin yanlısı gösterilere uygulanan baskılar protesto edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazze'de her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesinde 48 saatten kısa sürede elektriğin kesileceğini duyurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesinde 48 saatten kısa sürede elektriğin kesileceğini duyurdu
Almanya'da muayenehanelerde çalışan sağlık personeli "uyarı grevi" yaptı

Almanya'da muayenehanelerde çalışan sağlık personeli "uyarı grevi" yaptı
Uzmanlara göre, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakereleri zaman alacak bir süreç

Uzmanlara göre, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakereleri zaman alacak bir süreç
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet