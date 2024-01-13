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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin’de "Savaşı ve saldırganlığı durdurun" sloganıyla Filistin’e destek gösterisi yapıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de “Savaşı ve saldırganlığı durdurun” sloganıyla Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

Erbil Başay  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Berlin’de "Savaşı ve saldırganlığı durdurun" sloganıyla Filistin’e destek gösterisi yapıldı

Berlin

Alexander Meydanı’nda Filistin ile dayanışma göstermek ve Gazze’deki savaşın durması için bir araya gelen binlerce kişi, Almanya Dışişleri Bakanlığı önünden Potsdamer Platz Meydanı’na kadar yürüdü.

“Savaşı ve saldırganlığı durdurun” sloganıyla düzenlenen gösteride “Gazze’deki çocukları kurtarın”, “Teşekkürler Güney Afrika”, “Ateşkes şimdi” ve Filistinlilerin hakkı da insan hakkıdır” yazılı dövizler ile Filistin ve Güney Afrika bayrakları taşındı.

“Filistin’e özgürlük”, “Bombalamayı durdurun” ve "Almaya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” sloganları atan göstericiler, Friedrich Caddesi’ndeki Starbucks şubesinin önünden geçerken mağazadakilere “Utanın!” diye bağırdı. Polisin mağaza önünde önlem almış olması dikkati çekti.

Gösteriye katılan Hans-Henrick Brauer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in tepkisini tamamen abartılı bulduğunu belirterek, “Bu, soykırıma doğru gidiyor ve ölçülü değil. Bu, artık kendini savunma değil. Bu, gerçekten soykırım sınırında.” dedi.

Güney Afrika’ya Uluslararası Adalet Divanına (UAD) soykırım davası için başvurmasından dolayı müteşekkir olduğunu ifade eden Brauer, “Orada dünyadaki barışçıl insanlar için bir uyanış çağrısı bekliyorum. Bu savaşı durdurmamız lazım. Müzakerelere ihtiyacımız var. İkisi (İsrail ve Filistin) için vatana ihtiyacımız var. İki devletli politikadan yanayım.” şeklinde konuştu.

Brauer, Almanya’nın UAD'de İsrail’in yanında yer almasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine, “Almanya'nın şu anda uluslararası politikada aldığı rolün gerçek bir felaket olduğunu düşünüyorum. Daha güçlü olacağımıza ve hükümetimize sınırları göstereceğimize inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.​​​​​​​

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