Berlin’de polis Rheinmetall şirketini protesto etmek isteyen aktivistlere silah çekti

Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele (Peacefully Against Genocide) grubunun sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülere göre polis, bu yılın ortasında İsrail için mühimmat üretilmesinin öngörüldüğü belirtilen Rheinmetall'ın Wedding semtindeki tesisinin önüne bir panelvan ile gelen iki aktiviste karşı silah çekerek onları araçtan indirdi.

Aktivistlerin ellerini kaldırmaları ve aracın yanında durmalarını isteyen polisin eylemcilere ters kelepçe taktığı görüldü.

Grubun yaptığı yazılı açıklamada, insanların şiddet içermeyen sivil direniş yoluyla bu ay üçüncü kez silah fabrikasını engellemeye karar verdiği, bu kez bir panelvanın kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin grubun iki üyesine silah çektiği ifade edildi.​​​​​​​

Bu fabrikada yıl ortasından itibaren büyük kalibreli silahlar için mühimmat üretileceği aktarılan açıklamada, “Rheinmetall bu silahları İsrail’e de tedarik ediyor ve böylece Filistin’deki soykırımın devam etmesine katkıda bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Rheinmetall yönetimine Berlin’de bu fabrikadaki planlarını durdurma ve İsrail’e silah tedarik etmeyi sonlandırma çağrısında bulunulan açıklamada, grubun temmuzda eylemlerini yoğunlaştıracağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen grup üyelerinden Emma Dorow, silah fabrikasının silahlarla korunduğunu belirterek "Filistin ve Lübnan’da vicdansızca soykırım gerçekleştiren ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İran’a saldıran bir devlet için Rheinmetall burada mühimmat üretecek." dedi.

Kendisine silah doğrultulan göstericilerden Sari de, 8-15 Temmuz tarihlerinde biraya gelip bu fabrikayı işlemez duruma getireceklerini dile getirerek, "Yaşayabileceğim hiçbir sonuç, uğruna mücadele ettiğimiz insanların yaşadıklarıyla kıyaslanabilecek düzeyde değil. Dolayısıyla bunların hepsi önemsiz." değerlendirmesinde bulundu.