Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,786.30
BTC/USDT
67,669.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı oyuncuları Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Belçikalı Bakan'dan silah taşıdığı gerekçesiyle İsrailli hava yolu şirketi hakkında suç duyurusu

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet, Liege Havalimanı'ndan İsrail'e askeri malzeme sevkiyatı yapan İsrailli hava yolu şirketi Challenge Airlines hakkında suç duyurusunda bulundu.

Melike Pala  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Belçikalı Bakan'dan silah taşıdığı gerekçesiyle İsrailli hava yolu şirketi hakkında suç duyurusu

Ankara

Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesinin haberine göre, Gilkinet silah transferlerine ilişkin düzenlemelerin de sıkılaştırılacağını kaydetti.

Gilkinet, Challenge Airlines'ın Liege Havalimanı vasıtasıyla askeri malzeme taşıdığı haberlerinin çıkmasının ardından gerekli araştırmaların yapıldığını aktararak, bunun sonucunda suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Bakan, "Artık gerekli adımları atmak mahkemeye kalmış durumda." ifadesini kullandı.

Patlayıcıların hava yoluyla taşınabilmesi için özel izin alınması gerektiğine işaret eden Gilkinet, söz konusu hava yolu şirketinin gerekli izinlere sahip olmadığını anlattı.

Gilkinet, "Gazze'deki vahşetin durdurulmasına katkıda bulunabilmek için İsrail'e silah transferine yönelik tüm yasal boşlukları kapatmak istiyoruz. Belçika'nın İsrail ordusunu silahlandırmasını ve Gazze'deki katliama pasif de olsa suç ortağı olmasını engellemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Belçika'da 4 sivil toplum kuruluşu (STK), ABD'den İsrail'e sevk edilen silahların Liege Havalimanı vasıtasıyla gönderildiğini açıklamıştı.

STK'lerin elde ettikleri bilgilere göre, İsrail'e ulaştırılan en az 70 ton askeri malzeme arasında küçük silahlar için mühimmat ve fünyeler ile F-35 ve F-16 savaş uçakları için parçalar bulunuyordu.

Askeri malzemelerin, havalimanının kargo bölümünde faaliyet gösteren Challenge Airlines tarafından taşındığı, F-35 parçalarının nihai varış noktasının İsrail'deki Nevatim Hava Üssü olduğu tespit edilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Bakan Gilkinet, konuya dair incelemelerin başlatıldığını ve gerektiği takdirde şikayette bulunulacağını duyurmuştu.

Ülkenin bölgesel hükümetlerinden Valonya hükümeti ise STK'lerin tepkisi üzerine havalimanları üzerinden İsrail'e silah aktarılmasını yasaklama kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne özel video
Mısırlı akademisyenlere göre güçlenen Türkiye-Mısır ilişkileri Filistin meselesine olumlu yansıyor
Afyonkarahisar'da yola çıkan köpek kaza yaptırdı, 3 kişi yaralandı
Trakya Yarımadası'nda 2100'de deniz seviyesinin 1 metreden fazla yükseleceği öngörülüyor
Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 60 yaşındaki kadın yaralandı

Benzer haberler

İsrail, şartları kabul edilmeden kalıcı ateşkesin mümkün olmadığını yineledi

İsrail, şartları kabul edilmeden kalıcı ateşkesin mümkün olmadığını yineledi

İsrail'in 239 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 379'a çıktı

Belçika'daki 9 Haziran seçiminde milletvekili adayı Gül'den göçün 60. yılı mesajı

Belçikalı Bakan'dan silah taşıdığı gerekçesiyle İsrailli hava yolu şirketi hakkında suç duyurusu

Belçikalı Bakan'dan silah taşıdığı gerekçesiyle İsrailli hava yolu şirketi hakkında suç duyurusu
Biden'ın açıkladığı ateşkes tasarısı İsrail'in Gazze'deki katliamlarını sonlandırabilir mi?

Biden'ın açıkladığı ateşkes tasarısı İsrail'in Gazze'deki katliamlarını sonlandırabilir mi?
ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi

ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet