Belçika'dan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından Tel Aviv'i deniz hukuku dahil uluslararası hukuka saygı göstermeye davet etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Belçika'dan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısı

İstanbul

Prevot, İsrail'in filoya saldırısı hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, önceliklerinin filodaki Belçika vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve kısa sürede ülkelerine dönmesi olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığının bu konuda çalışmalara başladığını aktardı.

İsrail'i deniz hukuku dahil uluslararası hukuka saygı göstermeye çağıran Prevot, "Belçika, bu filoya katılanlara yönelik riski vurgulamış ve amaçlarının asil olmasına rağmen herhangi bir tehlikeden kaçınmaları için onlara çağrıda bulunmuştu." ifadesini kullandı.

Prevot, Gazze halkına engelsiz insani yardım erişimi sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdüreceğini bildirdi.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

