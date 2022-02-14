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Dünya

Belçika'daki kamyoncu eylemi engellendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kanada'da kamyoncuların Kovid-19 kısıtlamalarına karşı başlattığı eylemin benzerini Belçika'da düzenlemek isteyenlerin başkent Brüksel'e girişleri engellendi, kentte gösteri yapan çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Selen Temizer   | 14.02.2022
Belçika'daki kamyoncu eylemi engellendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Dün akşam saatlerinden itibaren çok sayıda federal polis, Fransa'nın başkenti Paris'ten, Belçika sınırındaki Lille'e geçen konvoyun ülkeye girişini kontrol etmek için görevlendirildi.

Sabah saatlerinden itibaren 40 kadar araç, polisin kentin ana girişlerini kapatmasıyla Brüksel Expo alanına yönlendirildi. Böylece araçların kente girişi engellendi.

Onlarca kişi Avrupa Birliği kurumları yakınındaki 50. Yıl Parkı (Parc Cinquantenaire) girişinde ve Sainte-Catherine Meydanı yakınında protesto gösterisi yaptı.

Yolları trafiğe kapatarak göstericilerin ilerlemesini engelleyen polis, kesici aletler taşıyan çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

ABD'den Kanada'ya giren kamyon şoförlerine aşı zorunluluğu getirilmesiyle başlayan protestoda Kanadalı binlerce kamyoncu araçlarıyla başkent Ottawa başta olmak üzere bazı şehirlerde trafiği tıkamış, günlük hayatı ve ticareti engellemişti. Kamyonculara aşırı sağ grupların da katılmasıyla Kovid-19 kısıtlamalarına karşı yapılan protestolar genişlemişti.

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