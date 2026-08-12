Belçika'da sıcaklıkların yeniden yükselmesi nedeniyle ülkenin tamamında pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi. Fransa'da ise 1 Ağustos itibarıyla kuruyan dere sayısının 1373'e yükseldiği bildirildi.

Belçika'da ülke geneli sıcak hava alarmı verildi, Fransa'da 1373 dere kurudu Belçika'da sıcaklıkların yeniden yükselmesi nedeniyle ülkenin tamamında pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi. Fransa'da ise 1 Ağustos itibarıyla kuruyan dere sayısının 1373'e yükseldiği bildirildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün tahminlerine göre, bugün sıcaklıklar ülkenin iç kesimlerinde yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak.

Yağış beklenmezken, sıcaklıklar kıyı kesimlerinde 29 dereceyi, iç kesimlerde ise 33 dereceyi görecek.

Sıcak hava nedeniyle pazar gününe kadar ülkenin tamamında sarı alarm uygulanacak.

Perşembe gününden itibaren Flaman Bölgesi'nin tamamında, Valon Brabant ve Liege'de bir üst seviye olan turuncu alarma geçilecek.

Perşembe günü Belçika’nın birçok bölgesinde sıcaklıkların 35 dereceyi görmesi bekleniyor.

Cuma günü de sıcak havanın etkisini sürdürmesi ve ülkenin orta kesimlerinde sıcaklıkların 35 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Kıyı kesimleri ile ülkenin dağlık bölgelerinde sıcaklıkların 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Belçika'da sıcaklık alarmı, yüksek risk oluşturan aşırı sıcak hava koşullarını ifade ediyor. Bu seviyede, vatandaşların önlem alması ve yerel yönetimlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Bu uyarıda, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması tavsiye ediliyor.

Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Fransa'da 1373 dere kurudu

Rekor seviyede sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 1 Ağustos itibarıyla kuruyan dere sayısının 1373'e yükseldiği bildirildi.

Biyoçeşitliliğin korunması adına faaliyet gösteren kamu kuruluşu Fransa Biyoçeşitlilik Ofisinin (OFB) açıkladığı veriler, ana karanın yüzde 80'den fazlasının kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Verilere göre, ülkede 1 Ağustos itibarıyla kuruyan derelerin sayısı önceki aya göre 554 artarak 1373'e yükseldi.

[1/19] İngiltere’nin Surrey bölgesindeki Epsom Common’da bulunan Stew Göleti, uzun süredir etkili olan sıcak hava ve kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kurudu. [2/19] Parklardaki çim alanlar uzun süredir etkili olan sıcak hava ve kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kurudu. [3/19] [4/19] [5/19] [6/19] [7/19] [8/19] [9/19] [10/19] [11/19] [12/19] [13/19] [14/19] [15/19] [16/19] [17/19] [18/19] [19/19] × [1/19] İngiltere’nin Surrey bölgesindeki Epsom Common’da bulunan Stew Göleti, uzun süredir etkili olan sıcak hava ve kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kurudu. [2/19] Parklardaki çim alanlar uzun süredir etkili olan sıcak hava ve kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kurudu. [3/19] [4/19] [5/19] [6/19] [7/19] [8/19] [9/19] [10/19] [11/19] [12/19] [13/19] [14/19] [15/19] [16/19] [17/19] [18/19] [19/19]

Mevcut durumun, yılın bu döneminde şu ana kadar gözlemlenen "en kritik" kuraklık olduğu ve geçen yıla göre kuraklığın yaklaşık 2 kat şiddetli yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Creuse, Vendee, Loire-Atlantique, Aveyron, Cote-d'Or, Nievre, Deux-Sevres ve Charente-Maritime kuraklıktan en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Ülke genelindeki vilayetlerin yarısından fazlasında kuraklık nedeniyle farklı seviyelerde su kısıtlamaları uygulanıyor.

Ayrıca bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 78 vilayette "turuncu alarm" verildi. Sıcaklıkların bazı şehirlerde 40 dereceyi bulması bekleniyor.

Rekor seviyede sıcaklıkların ve kuraklığın görüldüğü Fransa, ayrıca bu yıl tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor. Hükümet yangınlarda yılbaşından bu yana 117 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu bildirmişti.