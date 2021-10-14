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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Belçika'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 3 bin 872 ile son 5 ayın en yüksek rakamı tespit edildi.

Selen Temizer   | 14.10.2021
Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı verilere göre, 11 Ekim Pazartesi 3 bin 872 vaka görüldü ve bu, "3 Mayıs'tan bu yana en yüksek sayı" olarak kayıtlara geçti.

Son 7 günün ortalaması ise yüzde 12'lik artışla 2 bin 114 olurken, ölüm sayısı 9'a çıktı.

Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun şu ana kadar yüzde 74'ü tam aşılı durumda, 18 yaş üzerinde de bu oran yüzde 86.

Belçika'da yıl başında başlayan aşılamaların yaz başına doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

Ülkede salgının başından bu yana 1,3 milyon vaka tespit edildi, 25 bin 700 kişi yaşamını yitirdi.

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