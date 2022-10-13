Dolar
18.58
Euro
18.01
Altın
1,650.05
ETH/USDT
1,223.20
BTC/USDT
18,408.00
BIST 100
3,535.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika'da sığınmacı krizinin son mağduru 20 aylık hasta bebek oldu

Belçika'da 20 aylık hasta bebek, sığınma başvurusu yapmak için bekleyen annesiyle sokağa terk edildi.

Selen Temizer   | 13.10.2022
Belçika'da sığınmacı krizinin son mağduru 20 aylık hasta bebek oldu

Brüksel

Belçika'da, uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyen sığınmacılara barınacak yer bulunmamasıyla ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor. Bu kişiler, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması nedeniyle sokaklarda yatıp kalkıyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yetkilisi Julien Buha Collette, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 aylık bebeğin annesine barınak gösterilmemesi neticesinde sokağa terk edildiğini doğruladı.

MSF'nin mobil sağlık kliniğindeki doktorların bebeği sıtma şüphesiyle muayene ettiğini belirten Collette, tetkikler sonucunda bebeğin idrar yollarının enfekte olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Collette, bebeği tedavi için Saint-Pierre Hastanesine sevk ettiklerini, MSF olarak kabul merkezinde bebeğe öncelik tanınması için çalışacaklarını kaydetti.

Hafta başında da 18 yaşın altındaki 21 "refakatsiz sığınmacı çocuğun" sokağa terk edilmesi ülke gündemini sarsmıştı.

Sığınmacı kabulü krizi

Ülkede uzun süredir sığınmacıların kabulüyle ilgili kriz yaşanıyor.

AB'nin başkenti konumundaki Brüksel'de, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumunun (Fedasil) "Petit Chateau" (Küçük Şato) adı verilen merkezinin önünde gece gündüz süren uzun kuyruklar, sorunu gözler önüne seriyor.

Sabah ön sıralarda yer alarak başvuru yapmak isteyen sığınmacılar, geceyi kabul merkezinin önünde geçiriyor. Sabahın erken saatlerinde az sayıda başvuru alınmasından sonra geriye kalan yüzlerce kişi polis tarafından kabul merkezinin kapısından uzaklaştırılıyor.

Bazen haftalarca sokakta kalmak zorunda bırakılan bu kişilere barınak sağlanmadığı için devlet tarafından sağlık hizmeti de verilmiyor.

Sivil toplum kuruluşları (STK), belediyelerin yerel yardım sistemlerinin devreye sokulmasının sorunu çözeceğine dikkati çekiyor. Ancak devletin buna mülteciler için çekici bir merkez haline gelmeme amacıyla başvurmadığı belirtiliyor.

STK'lerin girişimiyle Brüksel Asli Hukuk Mahkemesi, Fedasil'in "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü başına" 5 bin avro ceza ödemesine hükmetmişti. Ancak sene başından beri uygulanan ağır cezalar da Belçika devletini sorunun çözülmesi için harekete geçiremedi.

Ukraynalılara ayrıcalık

Öte yandan Belçika, Ukraynalıların kayıtlarını hızla yapmalarına imkan vermiş, ardından bu kişilere oturum ve çalışma izni ile eğitim ile sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı tanımış ayrıca "sosyal refah, barınma ve geçim yardımları" gibi imkanlar sağlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkanlık kararnamesinin yinelenmesini kınadı
Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi
Bakan Yanık: Öğrenci arkadaşlarımızın ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz

Benzer haberler

Belçika'da sığınmacı krizinin son mağduru 20 aylık hasta bebek oldu

Belçika'da sığınmacı krizinin son mağduru 20 aylık hasta bebek oldu

Belçika'da 21 "refakatsiz sığınmacı çocuk" geceyi sokakta geçirmeye terk edildi

Enerji krizi nedeniyle Avrupa sanayisinde çarklar dönmüyor

Belçika, enerji şirketlerinden 3,1 milyar avro kriz vergisi toplayacak

Belçika, enerji şirketlerinden 3,1 milyar avro kriz vergisi toplayacak
Türk çayı 9 ayda en çok Belçika'ya ihraç edildi

Türk çayı 9 ayda en çok Belçika'ya ihraç edildi
Dünyanın önde gelen haber ajansları, AA'nın da katılımıyla Brüksel'de buluştu

Dünyanın önde gelen haber ajansları, AA'nın da katılımıyla Brüksel'de buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet