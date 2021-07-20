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Dünya

Belçika'da sel kurbanları için anma törenleri düzenlendi

Belçika'da sel felaketinde yaşamını yitirenler için ilan edilen milli yas gereğince anma törenleri düzenlendi.

Selen Temizer   | 20.07.2021
Belçika'da sel kurbanları için anma törenleri düzenlendi

Brüksel

Ülke genelinde yerel saatle 12.00'de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Aynı anda sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve 27 AB ülkesinin büyükelçileri de Konsey binasında bir araya gelerek, saygı duruşuna katıldı.

Selden en çok etkilenen kentlerden Verviers'te ise törenler daha erken başladı. Kral Philippe, Başbakan Alexander De Croo, İçişleri Bakanı Annelies Verlinden başta olmak üzere, valiler, belediye başkanları, itfaiye, ambulans, Sivil Savunma görevlileri de merasimde hazır bulundu.

Belçika hükümeti, şimdiye kadar 31 kişinin öldüğü tespit edilen felaketin kurbanları için bugünü milli yas ilan etmişti.

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