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Dünya

Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları 4. ayında sürüyor

Belçika Kralı Philippe, 9 Haziran'da yapılan seçimin ardından sandıktan birinci çıkan N-VA'nın lideri Bart De Wever'e hükümeti kurma görevini ikinci kez verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Belçika'da hükümeti kurma çalışmaları 4. ayında sürüyor

Brüksel

Belçika Kraliyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Kral Philppe'nin, hükümeti kurma görevini bir kez daha De Wever'e verdiği duyuruldu.

Açıklamada De Wever'in, Kral'a raporunu 23 Eylül'de sunacağı bildirildi.

Kral, ardından yapacağı değerlendirmede ya De Wever'in süresini uzatacak ya da hükümeti kurma görevini başka bir isme devretmeye veya arabuluculuk prosedürüne bir kez daha başvurmaya karar verecek.

De Wever, 9 Haziran'daki seçimin ardından Kral tarafından seçimin galibi olması nedeniyle hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Partisi N-VA hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemediği için De Wever, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya parlamentosunda birinci sıraya yerleşen Frankofon liberal MR partisi, Valonya'da 4. sırada gelen merkez parti Les Engages, Flaman bölgesinde 3. sırada gelen Flaman Vooruit ve 4. gelen Flaman Hıristiyan demokrat CD&V ile 5'li görüşmeler yapmıştı.

Görüşmeler, De Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında sürmüş ancak uzlaşma çıkmamıştı.

De Wever bu nedenle 23 Ağustos'ta görevi Kral'a iade etmişti. Kral, Les Engages lideri Maxime Prevot'u 5 parti arasında "arabulucu" olarak atamıştı.

Her seçim sonrası sancılı süreç

Belçika'da federal bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

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