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Dünya

Belçika'da düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri düzenledi

Belçika'da, mülteci dernekleri ve düzensiz göçmenler, oturum taleplerine olumlu yanıt alabilmek için gösteri yaptı.

Dursun Aydemir   | 06.11.2020
Belçika'da düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri düzenledi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika'da düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri düzenledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de mülteci dernekleri ve düzensiz göçmenler, oturum taleplerine olumlu yanıt alabilmek için gösteri yaptı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Belçika Kağıtsızlar Koordinasyonu'nun çağrısıyla mülteci ve göç işlerinden de sorumlu Sağlık Bakanı Maggie De Block'un ofisinin önünde toplanan bir grup, oturum başvurusundan cevap alamayan sığınmacıların dosyalarının görüşülmesi için çağrıda bulundu.

Yapılan konuşmalarda, "kağıtsız" olarak tanımlanan, başvurularına rağmen oturum izni alamayan düzensiz göçmenler, yasal haklarının bir an önce verilmesini ve çalışma yaşamındaki ayrımcılığın önlenmesini istedi.

Göstericiler, "Kağıtsızlarla dayanışma", "Tehlikeli değiliz", "Yabancı değiliz, birinci, ikinci, üçüncü kuşağız" sloganları atarak şarkılar söyledi.

Ülkede çoğunluğu Brüksel'de olmak üzere 150 bin kadar "kağıtsız" mülteci yaşadığı tahmin ediliyor. Bu düzensiz göçmenler arasında oturum izni için 12 yıl önce başvurmasına rağmen hala cevap alamayanlar da bulunuyor.

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Belçika'da düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri düzenledi

Belçika'da düzensiz göçmenler oturum izni için gösteri düzenledi