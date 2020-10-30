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Dünya

Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı

Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünü ilkokul öğrencilerine gösteren öğretmen görevden alındı.

Ömer Tuğrul Çam   | 30.10.2020
Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belçika'da bir ilkokul öğretmeni Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatürünü öğrencilere gösterdiği için görevden alındı.

Belçika basınındaki haberlere göre, başkent Brüksel'in Molenbeek bölgesindeki bir ilkokul öğretmeni 6. sınıf öğrencilerine tabletinden karikatürü gösterdi.

Çocukların derste olanları ailelerine anlatmaları üzerine bazı aileler okul yönetimine durumu aktardı. Olayın okulun bağlı olduğu Belediyeye iletilmesinin ardından öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, öğretmenin karikatürü gösterdiği için değil, 10 yaşındaki çocuklara açık saçık görsel gösterdiği için görevden alındığını söyledi.



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