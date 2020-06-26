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Dünya

Belçika Parlamentosu, İsrail'in ilhak planına karşı önergeyi kabul etti

Belçika Parlamentosu, İsrail'in ilhak planına karşı "uygun adımlar atılması" çağrısında bulunun önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.

Şerife Çetin   | 26.06.2020
Belçika Parlamentosu, İsrail'in ilhak planına karşı önergeyi kabul etti

Brüksel

Yeşiller Partisi tarafından sunulan önerge, 101 "evet", 39 "çekimser" oyla kabul edildi. 

Önergede, Belçika hükümetinin İsrail'in tek taraflı olarak Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ya da Filistin topraklarını ilhak etme planına karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilirken, "Eğer İsrail ilhak planını gerçekleştirirse Belçika hükümeti İsrail'e karşı orantılı şekilde 'Avrupa genelinde' cezai tedbirler alınması için çaba sarf etmeli." çağrısına yer verildi.

Bağlayıcılığı bulunmayan ancak oy çokluğuyla kabul edildiği için uygulanma ihtimali yüksek görülen önergede, Belçika hükümetinin Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği yaparak İsrail'i engellemeye çalışması gerektiğinin altı çizildi.

Filistin'in devlet olarak tanınması da görüşülecek

Parlamentoda aynı zamanda bugün Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin bir önergenin daha oylamaya sunulması bekleniyordu. Önergeye ilişkin tartışmanın gelecek hafta çarşambaya ertelendiği bildirildi.

Resmi şekilde Filistin'in devlet olarak tanınması talep edilen bu önergede, aynı zamanda Avrupalı ülkelere de Filistin'i tanımaları çağrısı yapılıyor.

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