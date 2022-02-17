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Dünya, Koronavirüs

Belçika geçerli sertifikaya sahip yolculara test ve karantina zorunluluğunu kaldırdı

Belçika, Kovid-19'a ilişkin durumunu ispatlayan geçerli bir sertifikaya sahip yolculara karantina ve varışta test yaptırma zorunluluğunu uygulamadan çıkardı.

Selen Temizer   | 17.02.2022
Belçika geçerli sertifikaya sahip yolculara test ve karantina zorunluluğunu kaldırdı

Brüksel

Yarından itibaren geçerli bir aşı, Kovid-19'a yakalanıp iyileştiğine dair belge ya da negatif PCR testi sunanlar, Belçika'ya geldiklerinde yeniden test yaptırmak ya da karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Uygulama, tüm yolcuları kapsayacak.

Mevcut uygulamaya göre, AB dışından bir bölgeden gelenler varışta 1'inci ve 7'nci günde test yaptırmak ve bu sürede karantinada kalmak gerekiyordu.

Belçika'da Aralık 2021 sonunda koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayıları da süratle artmaya başlamış, tepe noktada günlük 75 bin vaka kayıtlara geçmişti. Ancak hastaneye yatışlar ve ölümler, aynı oranda artış göstermemişti.

Vakalar yaklaşık 3 hafta önce düşmeye başladı. Bugün açıklanan verilere göre, 7-13 Şubat arasında ortalama günlük vaka sayısı, yüzde 45'lik düşüşle 14 bin 492 olarak kaydedildi. Hastaneye yatış sayısı 252, ölüm sayısı 45 civarında bulunuyor.

Belçika hükümeti, 11 Şubat'ta vakalarda düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri gevşetme kararı almıştı.

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