Dolar
32.30
Euro
35.16
Altın
2,157.61
ETH/USDT
3,500.70
BTC/USDT
66,850.00
BIST 100
8,736.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sakarya’da Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika, Gazze'ye insani erişim için tüm yolların açılması ve ateşkes çağrısı yaptı

Avrupa Birliği'nin (AB) Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazze'ye insani yardım girişi için tüm yolların açılması ve müzakerelerin başlaması için ateşkes çağrısında bulundu.

Selen Valente Rasquinho  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Belçika, Gazze'ye insani erişim için tüm yolların açılması ve ateşkes çağrısı yaptı

Brüksel

Lahbib, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısı sürerken, X hesabından Gazze'deki durumla ilgili açıklama yaptı.

"Yüzlerce tırın Gazze'ye ulaşması gerekiyor. Tüm yolları erişime açmak önceliktir." mesajını paylaşan Lahbib, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetin cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

Lahbib, önce kendi ülkesinin bunu yapacağı mesajını vererek AB'yi de Belçika'yı takip etmeye çağırdı.

Belçika Dışişleri Bakanı, "Müzakerelere yeniden başlamak için ateşkes, şart." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de bir araya geldi. Bakanların masasındaki önemli gündem maddelerinden birini Gazze'deki durum oluşturuyor. 27 AB ülkesi, aylardır bu konu üzerinde Birliğin takınacağı tutum hakkında fikir birliğine varamadı. Son olarak 19 Şubat'taki dışişleri bakanları toplantısında Macaristan hariç, 26 üye ülkenin uzlaşısıyla Gazze'de "sürdürülebilir ateşkese yol açacak acil insani ara" çağrısı yapılabilmişti.

Belçika, dönem başkanlığı süresince Gazze'de yaşananların Batı Şeria ve Kudüs'ten ayrı tutulamayacağı, yasa dışı yerleşimcilerin ve yerleşimciler tarafından uygulanan şiddetin siyasi çözüm önünde önemli engel teşkil ettiğini vurguluyor. Belçika'nın uzun bir süre önce bakanların gündemine aldırdığı şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırımlar konusunda bugün sonuç çıkması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 81 ilimizi en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği" iddiasını yalanladı
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümden başka çare yok
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: İsrail projeyle çizilmiş bir devlettir
Ankara'da aynı gün 5 farklı olayda, 6 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki şüpheli yakalandı

Benzer haberler

BM, Gazze’de dünyadaki en yüksek sayıya ulaşan açlığı “insan yapımı bir felaket” olarak tanımladı

BM, Gazze’de dünyadaki en yüksek sayıya ulaşan açlığı “insan yapımı bir felaket” olarak tanımladı

Gazze’de bombardıman altında sahur ve iftar için yiyecek arayışı

Gazzeli kız çocuğu: Savaştan önce güzel bir kızdım, savaş beni mahvetti

Belçika, Gazze'ye insani erişim için tüm yolların açılması ve ateşkes çağrısı yaptı

Belçika, Gazze'ye insani erişim için tüm yolların açılması ve ateşkes çağrısı yaptı

BM raporuna göre Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya

BM raporuna göre Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya
Oxfam: İsrail, UAD'nin soykırım riskine karşı insani yardımların artırılması kararını ihlal ediyor

Oxfam: İsrail, UAD'nin soykırım riskine karşı insani yardımların artırılması kararını ihlal ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet