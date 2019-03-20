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Dünya

Belçika Federal Savcılığı PKK kararını temyiz etti

Belçika Federal Savcılığı, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 42 kişinin "terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı” kararını temyize götürdü.

Yusuf Hatip   | 20.03.2019
Belçika Federal Savcılığı PKK kararını temyiz etti

Brüksel

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Brüksel İddianame Odasının terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 42 kişinin "terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı" yönündeki kararını Yüksek Mahkemeye taşındı.

Savcılık, 42 kişi aleyhinde "terör grubunun faaliyetlerine katıldıkları" gerekçesiyle ve PKK üyesi oldukları iddiasıyla açılan iki ayrı davaya ilişkin karar için temyiz başvurusunda bulundu.

Yüksek Mahkeme, mahkemelerin söz konusu davaya bakmaya yetkili olup olmadığına karar verecek.

Brüksel İddianame Odası, PKK terör örgütü üyeleri ve kurumlarla ilgili Federal Savcılık İddianamesi'ne ilişkin takipsizlik kararı almıştı. Böylelikle İddianame Odası, PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 42 kişinin "terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağına, PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu nedenle Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığına" karar vermişti.

Öte yandan Federal Savcılığın dün yaptığı başvurunun ardından Türkiye’nin de aynı kararı temyiz edeceği öğrenildi.

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