Belçika Başbakanı Bart De Wever, NATO Ankara Zirvesi'ni "başarılı" olarak nitelendirerek, ABD'nin İran'a saldırıları ve ABD Başkanı Trump'ın sert açıklamalarına rağmen müttefikler arasındaki görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Belçika Başbakanı De Wever, NATO Ankara Zirvesi'nin başarılı geçtiğini söyledi Belçika Başbakanı Bart De Wever, NATO Ankara Zirvesi'ni "başarılı" olarak nitelendirerek, ABD'nin İran'a saldırıları ve ABD Başkanı Trump'ın sert açıklamalarına rağmen müttefikler arasındaki görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre De Wever, Savunma Bakanı Theo Francken ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile zirvenin ardından yaptığı açıklamada, 32 NATO üyesi ülkenin liderlerini bir araya getiren toplantıda "yanlış nota" yaşanmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve öncesinde Avrupa müttefiklerini İran'a karşı yeterince destek vermemekle eleştirdiğini, Grönland konusundaki söylemlerini yinelediğini ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar nedeniyle zirvenin gölgelendiğini dile getiren De Wever, buna karşın çalışma oturumlarının bu gelişmelerden olumsuz etkilenmediğini ifade etti.

De Wever, zirvenin hem salondaki görüşmeler hem de kabul edilen sonuçlar açısından başarılı geçtiğini, Trump'ın da kapanış konuşmasında zirvenin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu söylediğini aktardı.

Belçika Başbakanı, NATO müttefiklerinin 2026 ve 2027 yıllarında Ukrayna'ya 70'er milyar avroluk yeni askeri destek paketi sağlanması konusunda geniş mutabakata vardığını anımsatarak, müttefikler arasında hedeflere ulaşma yöntemleri konusunda farklı görüşler bulunsa da genel strateji konusunda ortak anlayışın korunduğunu kaydetti.

Zirvede yaptığı konuşmada iki kez "karşılıklı saygı" çağrısında bulunduğunu vurgulayan De Wever, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik kamuoyu desteğinin ancak müttefiklerin birbirlerine baskı yapan taraflar olarak değil, gerçek ortaklar olarak hareket etmesiyle sağlanabileceğine dikkati çekti.

De Wever, ABD'nin zirve sırasında İran'a düzenlediği saldırılar hakkında NATO müttefiklerine önceden bilgi verilmediğini belirterek, benzer şekilde ABD ve İsrail'in daha önce başlattığı operasyonlar öncesinde de müttefiklere danışılmadığını hatırlattı.

Başbakan De Wever, Avrupa'nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi istenirken, önemli güvenlik kararlarının dışında bırakılmasının bazı müttefiklerde rahatsızlık yarattığını kaydetti.

Buna rağmen zirvedeki görüş alışverişinin ölçülü ve yapıcı geçtiğinin altını çizen De Wever, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye güvendiğini söyledi.

De Wever, Rutte'nin İttifak'ı zorlu bir dönemde bir arada tutma çabalarını takdir ettiğini sözlerine ekledi.