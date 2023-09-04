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Dünya

Belçika, 22 milyar avroyla rekor seviyede tahvil ihraç etti

Belçika hükümeti, ülkede faaliyet gösteren bankaların mevduat faiz oranlarını düşük tutmaları nedeniyle banka faizlerinin çok üzerinde getiriye sahip 1 yıl vadeli devlet tahvili ihracıyla yaklaşık 22 milyar avro topladı.

Ata Ufuk Şeker  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Belçika, 22 milyar avroyla rekor seviyede tahvil ihraç etti

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belçika Federal Borç Ajansı, 4 Eylül 2024'te yüzde 3,30 kupon değer taşıyan 1 yıllık devlet tahvili ihracının 21 milyar 896 milyon avroya ulaştığını açıkladı.

Bunun şimdiye kadarki en başarılı devlet tahvili ihracı olduğuna işaret edilen açıklamada, bundan önce en yüksek ihracın 5,7 milyar avro ile 2011 yılında gerçekleştirildiği belirtildi.

Belçika hükümeti, uzun süredir ülkedeki bankaların mevduat faizlerini yükseltmelerini istiyordu.

Bankaların bu konuda yeterli adım atmamaları üzerine hükümet bankaların mevduat sahiplerine sunduğu düşük faizlere karşı yüksek getirili tahvil ihraç edileceğini açıklamıştı.

Bu çerçevede, 1 yıllık devlet tahvilinin brüt faizi yüzde 3,30 hesaplanmış, getiri vergiler sonrasında yüzde 2,81 olarak tespit edilmişti.

24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ihraç edilen tahvillere yaklaşık 22 milyar avroluk talep geldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz 2022'den beri, yüksek enflasyona karşı ana faiz oranlarını art arda 9 defa yükselterek toplamda 425 baz puan artırdı.

Böylece, Avro Bölgesi'nde mevduat faizi avro para biriminin dolaşıma girmesinden beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Halihazırda, ECB'nin refinansman faizi yüzde 4,25, mevduat faizi yüzde 3,75 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 4,50 seviyesinde bulunuyor.

Buna rağmen Belçika bankaları tasarruf mevduatlarına genellikle yüzde 1 civarında yıllık faiz uyguluyor. Bu durum mevduat sahipleri ve hükümet tarafından sert biçimde eleştiriliyor.

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