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Dünya

Belarus'ta indirilen Ryanair uçağında yakalanan muhalifle ilgili suçlamalar netleşiyor

Belarus'ta, Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı üzerine Minsk'e indirilen uçakta yakalanan Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ile ilgili soruşturmada, suçlamanın bazı detayları belli oldu.

Ali Cura   | 26.05.2021
Belarus'ta indirilen Ryanair uçağında yakalanan muhalifle ilgili suçlamalar netleşiyor

Minsk

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı İvan Tertel, parlamenter ve diğer devlet görevlilerine yaptığı konuşmada, Protaseviç'in gözaltında olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Tertel, "Bu kişinin Ukrayna'nın doğusunda sivil halkın ölümü ve düzenin bozulmasıyla bağlantılı olan Azov taburunda kanlı eylemlere katılan 'paralı savaşçı, terörist' tanımına tam olarak uyduğu tartışma götürmez. Bu sadece soruşturma sonucunda elde ettiğimiz bilgi değil, Protaseviç'in şahsi itiraflarıyla basında da yer alan gerçeklerdir." dedi.

Belarus vatandaşı olan Protaseviç'in bu taburda kazandığı tecrübeyi daha sonra Belarus'ta aktif bir şekilde uygulamaya başladığına dikkati çeken Tertel, "Protaseviç, sıradan vatandaşların ve güvenlik güçlerinin sağlığını ve hayatını tehdit eden kitlesel ayaklanmaların koordinatörü ve organizatörüydü. O, yasalarımıza göre aşırıcılık yanlısı kabul edilen bir sosyal medya hesabının da kurucusu." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.​​​​​​​

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