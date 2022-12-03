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Dünya

Belarus ve Rusya, bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokol imzaladı

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile askeri alanda bölgesel güvenliğin ortaklaşa sağlanması anlaşmasında değişiklik öngören protokol imzalandığını duyurdu.

Ali Cura   | 03.12.2022
Belarus ve Rusya, bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokol imzaladı

Minsk

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere Belarus'un başkenti Minsk'e geldiği belirtildi.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile Şoygu'nun görüşme yaptığı kaydedilen açıklamada, güncel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki askeri ve teknik iş birliğinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Hrenin ve Şoygu, Belarus ile Rusya arasındaki 19 Aralık 1997 tarihli askeri alanda bölgesel güvenliğin ortaklaşa sağlanması anlaşmasında değişiklik öngören protokol imzaladı." denildi.

Şoygu, yaptığı açıklamada, Belarus'un "ABD ve müttefiklerinin düşmanca gidişatına" karşı koyma kararlılığı ve Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin askeri güvenliğini ortaklaşa sağlanmasına hazır olmasının övgüye değer olduğunu belirtti.

Kolektif Batı'nın eşi görülmemiş baskısı altında ve iki ülkeye karşı adını koymadığı savaş şartlarında Belarus'un ortaklığının önemine dikkat çeken Şoygu, "Halihazırda, iki ülkenin devlet başkanlarının kararına uygun olarak Rusya ve Belarus ortak bölgesel güç askeri birlikleri ve oluşumları muharebe koordinasyon faaliyetleri yürütüyor." ifadelerini kullandı.

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