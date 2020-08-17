Euro
8.78
Dolar
7.39
BIST 100
1,086.20
Altın
1,985.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan yeni anayasaya göre seçim önerisi

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "İsterseniz yeni anayasaya göre cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimleri yapalım." önerisinde bulundu.

Ali Cura   | 17.08.2020
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan yeni anayasaya göre seçim önerisi

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "İsterseniz yeni anayasaya göre cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimleri yapalım." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, Minsk’te devlet fabrikalarından birini ziyaretinde kendisinin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini protesto edenlere yönelik yaptığı konuşmada, ülkede yeni anayasa taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni anayasanın referandumla kabul edileceğini belirten Lukaşenko, muhaliflerin de karşı olmayacağı yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko, "Bu bir referandumla kabul edilmelidir. Çünkü bir önceki anayasayı referandumla kabul ettik. İsterseniz yeni anayasaya göre cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimleri yapalım." ifadesini kullandı.

Muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia ediyor

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, sabah yaptığı konuşmada, baskı altında kendisinden kimsenin yeniden seçim yapılması kararı almasını beklememesini söylemişti.

Geçen hafta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protestolar başlamıştı.

Muhalefet, hile karıştığını iddia ettiği seçimlerin yenilenmesini istemişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 173 bin 143'e yükseldi
Kovid-19'u atlatanlardan hafif vakalarda dahi sürekli bağışıklık işaretleri görüldü
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti
Kapadokya pandemi sürecinde günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor
Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı

Benzer haberler

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan yeni anayasaya göre seçim önerisi

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan yeni anayasaya göre seçim önerisi

Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya karşı protestolara 200 bin kişi katıldı

Lukaşenko ve Putin Belarus’taki protestoları görüştü

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisini protesto edenleri 'sükunete' çağırdı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisini protesto edenleri 'sükunete' çağırdı

Belarus’taki gösterilerin 4'üncü gününde yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı

Belarus’taki gösterilerin 4'üncü gününde yaklaşık 700 kişi gözaltına alındı
Belarus’taki protestoların üçüncü gününde 1000’den fazla kişi gözaltına alındı

Belarus’taki protestoların üçüncü gününde 1000’den fazla kişi gözaltına alındı