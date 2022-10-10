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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladık

Emre Gürkan Abay   | 10.10.2022
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladık

Moskova

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.

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