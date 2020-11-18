Euro
9.17
Dolar
7.72
BIST 100
1,294.72
Altın
1,881.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BBC 1995'te Prenses Diana'nın röportaj vermesi için kandırıldığı iddialarını soruşturacak

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Prenses Diana'nın 1995 yılında kanala röportaj vermesi için sahte belgelerle kandırıldığı ve kurumun da bunu bilmesine rağmen üstünü kapattığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Hasan Esen   | 18.11.2020
BBC 1995'te Prenses Diana'nın röportaj vermesi için kandırıldığı iddialarını soruşturacak

Londra

BBC Genel Müdürü Tim Davie, Diana'nın kardeşi Charles Spencer tarafından dile getirilen bu suçlamalara ilişkin gerçeği öğrenmekte kararlı olduklarını belirterek, konuyu soruşturması için eski yargıç John Dyson'ın görevlendirildiğini duyurdu. 

Dyson da çalışmaya hemen başlayacağını, soruşturmanın hem eksiksiz hem de adil olacağını vurguladı.

Röportajı yapan BBC muhabiri Martin Bashir ise konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Kanalda halen görev yapan Bashir'in kalp ameliyatı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından izinde olduğu belirtildi.

"BBC üstünü kapattı"

Spencer, BBC muhabiri Bashir'in kendisine ve kız kardeşine, Diana'nın güvenlik servisleri tarafından dinlendiği ve 2 yardımcısının da Diana hakkında bilgi toplamak için para aldığını söylediğini iddia etmişti.

Bashir'in iddiasını ispatlamak için sahte banka hesap dökümleri gösterdiğini kaydeden Spencer, BBC'nin de konuyu bilmekle kalmayıp üstünü kapattığını belirtmişti.

Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişkiyi yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti.

Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka Gıda Bakanı Jensen 'vizon itlafı' krizi nedeniyle istifa etti
Putin ülkedeki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 116 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 254 bin 315'e çıktı
Araştırma 15 ülkede Kovid-19 vaka oranlarının bildirilen rakamlardan daha fazla olduğunu gösterdi

Benzer haberler

BBC 1995'te Prenses Diana'nın röportaj vermesi için kandırıldığı iddialarını soruşturacak

BBC 1995'te Prenses Diana'nın röportaj vermesi için kandırıldığı iddialarını soruşturacak