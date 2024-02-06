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Dünya

Bazı araştırmacılar Dünya'nın düşünülenden fazla ısındığı görüşünde

Bazı araştırmacılar, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlandırma hedefinin çoktan aşıldığını ve sıcaklığın 2020 itibarıyla 1,7 dereceye ulaştığını öne sürüyor.

Salih Okuroğlu, Dilara Karataş  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Bazı araştırmacılar Dünya'nın düşünülenden fazla ısındığı görüşünde

Ankara

Avustralya ve ABD'li araştırmacılar, son 300 yılda okyanus ve hava sıcaklıklarındaki değişimi belirlemek için Karayipler'de bulunan deniz süngerlerini inceledi.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmada, insan kaynaklı iklim değişikliğinin düşünülenden daha erken başladığını tespit etti.

Küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlandırma hedefinin çoktan aşıldığını ve sıcaklığın sanayi devrimi öncesi dönemden bu yana 2020 itibarıyla 1,7 dereceye ulaştığını öne süren araştırmacılar, küresel ısınmaya çözüm bulunması konusunda "zamanın tükenmeye başladığı" uyarısını yaptı.

Batı Avustralya Üniversitesinde deniz jeokimyacısı Malcolm McCulloch ve ABD'deki Indiana Eyalet Üniversitesinden oşinograf Amos Winter, çalışmaları hakkında The Associated Press'e değerlendirmelerde bulundu.

Araştırmacılar McCulloch ve Winter, küresel ısınmanın Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) tahmin edilenden daha önce başlamış olmasının mantıklı olduğunu, çünkü sanayi devriminin 1800'lerin ortalarında başladığını ifade etti.

Zamanın tükendiği yönünde uyarıda bulunan McCulloch ve Winter, elde ettikleri bulguların iklim değişikliğinin hızlandığı teorisini desteklediğini bildirdi.

Örnek alınan süngerlerin birinin yaşının 320'nin üzerinde olduğuna işaret eden araştırmacılar, bu süngerlerin Sanayi Devrimi dönemindeki araçlara kıyasla daha iyi bir ölçüm yöntemi olacağını aktardı.

Araştırmacılar, süngerlerin atmosferdeki karbondioksiti, suyun sıcaklığını ve pH değerini kaydettiğini belirterek, süngerlerin okyanusun 33 ila 98 metre derinliğinde yaşadıkları için zor bulunduklarını ifade etti.

McCulloch ve Winter, süngerlerin sıcaklık değişimleri için kullanılmasının uygun olduğunu savunarak mercan, buz çekirdekleri ve ağaç halkalarından toplanan verilerle eşleştiğine dikkati çekti.

Bu süngerlerin sadece Karayipler'de bulunduğunu vurgulayan araştırmacılar, buna rağmen El Nino ile La Nina kaynaklı sıcak ve soğuk döngülerinden çok fazla etkilenmeyen bir derinlikte olduklarını dile getirdi.

Bazı bilim insanları ise çalışmada kusurlar bulunduğunu söylüyor

Öte yandan bazı bilim insanları da çalışmada kusurlar olduğunu belirterek bulguların güvenilirliğini sorguluyor.

Pennsylvania Üniversitesi Dünya Sistem Bilimi Merkezi Direktörü Michael Mann, yaptığı açıklamada, tek bir bölgede gerçekleştirilen araştırmanın fazla tek düze kalacağını kaydetti.

Texas Üniversitesinden Ekolog Camille Parmesan ise "Karayipler'den tüm dünya okyanuslarına bir çıkarım yapamazsınız" ifadesini kullandı.

Araştırma, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

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