Batı Trakya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Batı Trakya'da, İskeçe'nin dağlık bölgesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Gümülcine
Yunan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Mustafçova köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Şu an için yerleşim birimlerini tehdit etmeyen yangına, 20 itfaiyeci ve 2 helikopterle müdahale ediliyor.
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