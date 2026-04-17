Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Trampa, bölgedeki Türklerin durumunu değerlendirdi Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, uluslararası hukukun kendilerine tanıdığı hakların uygulanmasını talep etti.

Trampa, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun sadece son zamanlarda değil yarım asırdan fazla süredir sürekli boğuştuğu problemlerin bulunduğuna dikkati çeken Trampa, dini özgürlükler, vakıflar, eğitim ve kimlik sorunlarının yıllarca mücadele ettikleri temel meseleler olduğunu söyledi.

Trampa, bu sorunların hiçbirinin çözülmediğini ve daha da büyüdüğüne işaret ederek gerek Atina'daki merkezi yönetimin gerek yerel mekanizmaların bu anlamda olumlu niyetlerinin olmadığını gösterdiklerini belirtti.

Müftülük sorununun hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda en çok tartışılan konulardan olduğuna dikkati çeken Trampa, "Yunan devleti kendisine göre bir müftü tayin ediyor. Burada bizi, halkın seçtiği ya da benimsediği müftüleri kabul etmiyor." dedi.

"Uluslararası hukukun bize tanıdığı hakların uygulanmasını talep ediyoruz"

Batı Trakya Türk azınlığının haklarının, gerek 1913 Atina Antlaşması gerekse 1923 Lozan Barış Antlaşması gibi uluslararası antlaşmalarda garanti altına alındığını vurgulayan Trampa, "Biz, uluslararası hukukun, o antlaşmaların bize tanıdığı hakların uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Trampa, Türkiye'nin İstanbul'daki Rum azınlığa gösterdiği gibi kendilerinin de iyi niyet görmek istediklerini, bu sorunun Yunanistan'ın iç meselesi değil iki devletin konuşması gereken önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Yunan makamlarıyla Batı Trakya Türk azınlığı arasında diyalog mekanizmasının olmadığına dikkati çeken Trampa, uluslararası hukukun tanınmadığını ve azınlıkla istişare edilmeden yapılan uygulamaların olduğunu söyledi.

İstanbul'daki Rum Ortodoks Hristiyan ve Batı Trakya'daki Türk azınlığa ilişkin meselelerin karşılıklı görüşüldüğünü dile getiren Trampa, "Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bizim meselemizi dile getirdiği bazı hususlar her zaman bize moral olmuştur. Azınlığın kendi varlığını sürdürmek, daha güçlü hissetmek için moral açısından ana vatanını yanında görmesi çok önemli." dedi.

Trampa'ya Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğindeki görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabı hediye edildi.