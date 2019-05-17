Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.05
BIST 100
87,171.83
Altın
1,285.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Binali Yıldırım konuşuyor
logo
Dünya

Batı Şeria'daki Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü.

Mustafa Deveci   | 17.05.2019
Batı Şeria'daki Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

Kudüs

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Kudüs'e akın etti.

Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria tarafında yaşayan binlerce Filistinli, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da eda etmek için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü.

Yılın diğer aylarında özel izinler dışında Kudüs'e girişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya gidebilmek için Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kadın ve erkekler için ayrı kontrol noktaları kurulurken, Filistinli kadınlardan bazılarının çocuklarını da yanlarında getirdiği görüldü.

Uzun bir bekleyişin ardından kontrol noktalarını aşarak duvarın diğer tarafına geçen Filistinliler burada bekleyen otobüslerle Kudüs'e doğru hareket etti.

Sadece ramazan ayında izin veriliyor

Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak amacıyla yollara düşen Filistinli 43 yaşındaki İsmail Kamil, Harem-i Şerif'e gidebilmek için Kudüs'e yaklaşık 165 kilometre uzaklıktaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden geldiğini söyledi.

Sabah gün doğarken yola çıktığını belirten Kamil, "Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere sadece ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gitme izni veriliyor, diğer aylarda Kudüs'e girmemize izin verilmediği için Mescid-i Aksa'da ibadet etmemiz engelleniyor." ifadelerini kullandı.

İsrail, ramazan ayı dolayısıyla Batı Şeria'da yaşayan 40 yaş üstü erkekler ile yaş sınırlaması olmaksızın Filistinli kadınların cuma günü Kudüs'e girişine izin verdi.

Batı Şeria'daki Filistinli kadınların ve 40 yaş üstü erkeklerin ramazan ayında Kudüs'e geçişlerine izin verilmesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılanların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklar geçen hafta ramazan ayının ilk cumasında 180 binden fazla Müslümanın cuma namazını Harem-i Şerif'te kıldığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

İsrail güçleri Kudüs'te Türk kökenli milletvekilini bir süre gözaltında tuttu

İsrail güçleri Kudüs'te Türk kökenli milletvekilini bir süre gözaltında tuttu

'İsrail uluslararası soruşturma komisyonlarından kaçmayı amaçlıyor'

İsrail Filistin tarihine ilişkin binlerce kitap ve belgeyi imha etti

İsrail 'delil yok' diyerek Filistinli engellinin şehit edilmesi soruşturmasını kapattı

İsrail 'delil yok' diyerek Filistinli engellinin şehit edilmesi soruşturmasını kapattı
Eurovision'un İsrail'deki internet yayını hacklendi

Eurovision'un İsrail'deki internet yayını hacklendi
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'

Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'