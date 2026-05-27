Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nın ilk günü İsrailliler araç ve evi ateşe verdi, askerler 4 Filistinliyi gözaltına aldı İşgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere ait bir aracı ve bir evin bir bölümünü ateşe verdi, İsrail ordusu da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı.