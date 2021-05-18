Batı Şeria'da İsrail kurşunlarına taş atarak karşı koyan Filistinli gençler, mücadeleye devam mesajı veriyor
Ramallah
Filistin'in işgal altındaki kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere tüm Filistin topraklarında kanlı saldırılarını ve yoğun baskılarını protesto eden Filistinli gençler, İsrail güçlerine korkusuzca sadece taşlarla karşılık veriyor.
Aralarında orantısız güç bulunan İsrail güvenlik güçleriyle Filistinli gençler, 14 Mayıs'taki Cuma namazı sonrası çıkan olaylarda Batı Şeria'nın farklı kentleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail kentlerindeki 250'den fazla noktada arbede yaşadı.
İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde ise şimdiye kadar 20 Filistinli hayatını kaybetti.
Batı Şeria'da İsrail asker ve polisinin silahından çıkan kurşunlara karşı taşlarla mücadele eden gençler yaşadıkları sıkıntıları, gördükleri baskıları ve mücadelelerini AA mikrofonuna anlattı.
İsrail saldırılarında sivil veya asker ayırt etmiyor
İsrail'in Gazze'de Filistin'in farklı yerlerinde işlediği insanlık suçlarına büyük kızgınlık duyan yüzlerce Filistinli göstericiden biri olan 24 yaşındaki Muhammed AA muhabirine konuşarak, "Bize işgalci İsrail'le çarpışmaktan başka çare kalmadı." dedi.
İsrail'in ailesine ve kendisine baskısından çekindiği için soyismini vermek istemeyen Muhammed, İsrail'in kadın ve çocukları evlerinde öldürdüğünü ve saldırılarında sivil veya asker ayırt etmediğini söyleyerek, taş atarak Batı Şeria'da İsrail güçlerine karşı koymaya çalıştıklarını belirtti.
Attıkları taşların modern askeri donanıma sahip İsrail ordusu için en azından "bir mesaj" niteliğinde olabileceğini vurgulayan Muhammed, "Biz Filistinliler olarak, Gazze'yle Kudüs'le, Batı Şeria'yla hatta İsrail topraklarındaki Filistinlilerle tek bir halkız." diye konuştu.
Birkaç gün önce ayağından yaralanan Muhammed, iyileşir iyileşmez meydanlara geri döneceğini söyleyerek, "Gazze, Kudüs ve mukaddes değerler için ayaklandı. Biz de aynı şekilde mukaddesatımız için mücadeleye devam edecek ve Gazze'yi yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
"İsrail'in saldırılarından korkmuyoruz"
Yirmili yaşlardaki yüzlerce Filistinli geçlerden biri olan ve kendini Ebu Cami olarak tanıtan genç Filistinli, devam eden olayları Filistinlilerin, İsrail'in özellikle Kudüs'teki zulüm ve ihlallerine karşı bir direniş olarak tanımladı.
Batı Şeria'nın Cenin kentindeki protestolara katılan Ebu Cami, "Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirdiler. İsrail, Filistinli aileleri Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinden kovmaya çalışıyor. Diğer yandan da Gazze'de hayatın kendisini bombalıyorlar." dedi.
Batı Şeria, Kudüs, Gazze'nin yanı sıra hatta Ummu Fahm ve Lid gibi İsrail toprakları içinde bulunan tüm Arap beldelerinin Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Ebu Cami, "Filistin halkı her yerde direniyor. Bu bir savaştır. İsrail'in kullandığı silahlardan korkmuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Cevad İncas da Ramallah kentinde Gazze'ye destek gösterilerine katıldığını belirterek, "İsrail işgaline karşı koymak ve her gün işlediği ihlallerle mücadele etmek Filistinlilerin meşru hakkıdır." dedi.
İsrail'in Müslümanlar ve Hristiyanların manevi değerini hiçe saydığını belirten İncas, "İsrail çocukları ve kadınları öldürüyor. Bizim ise kendimizi savunmak için taştan başka bir şeyimiz yok." diye konuştu.
"Gösteriler intifadaya dönüşebilir"
Filistin uzmanı Hani el-Mısri de Filistin'de yaşananların, İsrail'e karşı intifadaya dönüşmesi için bir "hediye" olduğunu söyledi.
Mısri, "Protestolar daha etkili bir şekilde büyüyüp bir intifadaya dönüşebilir." dedi.
Yaşananların Filistin halkının tek bir vücut şeklinde hareket ettiğini gösterdiğini söyleyen Mısri, "İsrail'in Filistin meselesindeki bilinci ortadan kaldırmaya yönelik tüm girişimleri başarısız oldu ve işgal altındaki Kudüs dahil Batı Şeria'da ve Gazze'de tüm Filistinliler İsrail işgali karşısında bir olduklarını kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.
Mısri ayrıca, Filistinli gençlerin meydanlarda İsrail güçlerine karşı koymasının büyük bir meydan okuma olduğuna işaret etti.
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.