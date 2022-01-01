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Dünya

Batı Şeria'da İsrail güçleriyle yaşanan arbedede 6 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde Filistinlilerle İsrail askerleri arasında yaşanan arbedede 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar   | 01.01.2022
Batı Şeria'da İsrail güçleriyle yaşanan arbedede 6 Filistinli yaralandı

Ramallah

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde Filistinli gençler ile İsrail işgal güçleri arasında şiddetli çatışmaların çıktığını belirtti.

İsrail güçlerinin plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ifade eden Iştivi, Filistinlilerin ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdiğini dile getirdi.

Iştivi, olayda 6 Filistinlinin yaralandığını belirterek, onlarcasının da atılan gazdan boğulma tehlikesi yaşadığını kaydetti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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