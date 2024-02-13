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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya beldesinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

Kudüs

Kalkilya'daki Derviş Nezzal Hastanesi yetkilileri "İsrail ordusunun kurşunlarıyla vurulan Filistinli bir gencin öldürüldüğünü" bildirildi.

Olaylarda, İsrail ordusunun ateş açtığı Filistinli gencin yanı sıra en az bir kişinin alıkonulduğu ve bir kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail askerlerinin, sağlık ekiplerinin müdahalesini önleyerek vurulan gencin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise 20 yaşında öldürülen gencin adının Muhammed Şerif Hasan Selmi olduğunu açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.

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