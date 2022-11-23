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Dünya

Batı Kudüs'te meydana gelen patlamada en az 14 kişi yaralandı

Batı Kudüs'te bombalı saldırı olduğundan şüphelenilen iki ayrı patlamada ilk belirlemelere göre en az 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mücahit Aydemir   | 23.11.2022
Batı Kudüs'te meydana gelen patlamada en az 14 kişi yaralandı

Kudüs

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'te iki ayrı noktadaki otobüs durakları yakınında, bombalı saldırı olduğundan şüphelenilen patlamalar meydana geldi.

Açıklamada, sabah saat 07:05 sıralarında, Batı Kudüs’ün çıkışındaki Givat Shaul kavşağındaki bir otobüs durağında meydana gelen patlama sonucu en az 11 kişinin farklı derecelerde yaralandığı kaydedildi.

Bu patlamanın ardından, saat 07:35'te Batı Kudüs'ün Ramot kavşağında bir otobüs durağı yakınında ikinci bir patlama yaşandığı ve olay yerindeki 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail polisinin her iki olay yerinde de delil ve tanıklıkları incelediği ve “şüphelilerin yerini tespit etmek için çalışma yürüttüğü” bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, patlama sonucu yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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