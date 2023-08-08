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Dünya

Batı Avustralya, yalnızca 5 hafta yürürlükte kalan "Aborjin Kültürel Mirası" yasasını kaldırıyor

Batı Avustralya (WA) Başbakanı Roger Cook, 5 haftadır yürürlükte olan "Aborjin Kültürel Mirası" yasasının kaldırılacağını duyurdu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Batı Avustralya, yalnızca 5 hafta yürürlükte kalan "Aborjin Kültürel Mirası" yasasını kaldırıyor

Ankara

ABC'nin haberine göre, Cook, Avustralya yerlilerinin kültürel miraslarını korumayı amaçlayan yasanın kaldırılacağını ve 1972'deki orijinal kanunun birkaç önemli değişiklikle kullanılmaya devam edeceğini açıkladı.

2021'de kabul edilen yasanın yürürlüğe konmasından 5 hafta sonra kaldırılacağını bildiren Cook, "yasanın çok karmaşık ve toprak sahiplerine fuzuli yük olduğunu" ifade etti.

Cook, "Yasanın istemeden de olsa strese ve toplumda ayrışmalara sebep olduğunu anlıyorum. Bu durumdan ötürü üzgünüm." dedi.

"Yüksek öncelikli" bölgelerdeki arazilerde araştırmalar kamuya açık yapılacak

Aborjin Kültürel Mirası yasası iptaliyle mülk sahiplerinin kendi topraklarını kullanmadan önce araştırma yapılması zorunluluğunun ortadan kalktığı belirtiliyor.

WA hükümetinin, söz konusu uygulamanın yerine "yüksek öncelikli" bölgelerdeki arazilerde gerekli araştırmaları kamuya açık şekilde yapacağı ifade ediliyor.

"Aborjin Kültürel Mirası" yasası, Aborjin yerlilerinin Geç Paleolitik Devir'den bu yana kullandığı 46 bin yıllık kaya barınaklarının girişlerinin, Anglo-Avustralya madencilik şirketi Rio Tinto tarafından 2020'de maden arama faaliyeti sırasında tahrip edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

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